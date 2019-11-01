Военнослужащие американской армии возобновили патрулирование района нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Военные армии США на пяти бронетранспортерах и двух пикапах провели патрулирование 40-километровой зоны между районами Румейлан и Кахтания в шести километрах от сирийско-турецкой границы", - говорится в сообщении агентства.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что намерение США эксплуатировать нефтяные месторождения в Сирии является незаконным и Москва будет отстаивать эту позицию в контактах с Вашингтоном.



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