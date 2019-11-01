Камеры видеонаблюдения, установленные в частном владении в городе Мадера (штат Чиуауа, Мексика), 29 октября запечатлели попытку вооружённого ограбления в исполнении пятерых головорезов, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Владелец жилища смог дать отпор грабителям, которые ворвались в его гараж. Мексиканский бизнесмен на автомобиле протаранил незваных гостей, которые, не ожидая встретить такой приём, вынуждены были спасаться бегством.

В итоге жертве несостоявшегося ограбления удалось проложить путь буквально по грабителям и скрыться.

Полицейские, после просмотра видеозаписи, приступили к расследованию инцидента и предположили, что налётчики пытались совершить похищение бизнесмена или его машины, но вынуждены были ретироваться.

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