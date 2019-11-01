Ученики восьмого класса одной из школ в поселке Гайны в Пермском крае пытались выбросить из окна своего одноклассника, инцидент произошел 17 октября на перемене. Сегодня в Интернете появилась видеозапись, где видно, как несколько подростков берут мальчика за ноги и за руки и подносят его к открытому окну, пытаясь выкинуть, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В региональной пресс-службе министерства образования и науки ТАСС сообщили, что проведут проверку по факту случившегося.

"Будет проверка", - сказала собеседница агентства.

В местных СМИ появилась информация о том, что подростки, "высунув" мальчика из окна, держали его несколько секунд за окном на уровне третьего этажа, но якобы таким образом они шутили и не планировали выкидывать своего сверстника. После случившегося некоторые родители "зачинщиков" инцидента извинились перед родителями восьмиклассника, но после того как его мать увидела видеозапись, она написала заявление в полицию и попросила привлечь школьников к ответственности.

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