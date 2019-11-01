Компания Altria Group, выпускающая Marlboro и другие известные сигареты, заявила о снижении стоимости своих активов в Juul на 30%, пишет The Wall Street Journal. Табачный производитель был вынужден списать $4,5 млрд из-за проблем у Juul.

Altria Group инвестировала $12,8 млрд в Juul в декабре 2018 года. Взамен компания получила 35% производителя электронных сигарет. В конце октября 2019 года представители Juul рассказали, что будут вынуждены сократить свой штат на 15% уже до конца года - в результате компанию покинут приблизительно полтысячи сотрудников, передает Day.Az со ссылкой на Inc.

Среди кандидатов на увольнение - финансовый директор, старший вице-президента по новейшим технологиям и глава административной службы. Генеральный директор Juul Кевин Бернс покинул компанию еще в конце сентября. Его сменил Кевин Кростуэйт, до этого как раз работавший в Altria.

Проблемы Juul связаны с ужесточением позиции правительства США в отношении электронных сигарет. Власти считают, что их курение может быть связано с эпидемией болезни легких, которая уже успела убить несколько десятков американцев.

Ранее Inc. рассказывал, что сооснователи Juul перестали быть миллиардерами после массовых случаев заболеваний и смертей из-за вейпов. Один из инвесторов Juul, хедж-фонд Darsana Capital Partners, списал свои инвестиции в компанию по производству электронных сигарет более чем на треть - с $38 млрд до $24 млрд. Инвесторы отказались от публичных объяснений причин.

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