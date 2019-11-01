В сентябре три крупнейшие китайские авиакомпании столкнулись с резким снижением спроса на свои региональные маршруты под влиянием протестов в Гонконге и ограничений Пекина на поездки в Тайвань. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

China Eastern сообщила, что спрос на ее региональные маршруты, измеряемый доходами на пассажиро-километр, в сентябре упал почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У China Southern этот показатель снизился на 21,1%, у Air China - на 15,7%.

Располагаемый пассажиро-километраж в сентябре сократился на 16,7% у China Southern и на 11,3% у China Eastern. У Air China показатель снизился всего на 3%.



Массовые протесты из-за законопроекта об экстрадиции, продолжающиеся в Гонконге с начала июня, переросли в более широкое продемократическое движение против усиления контроля Пекина над азиатским финансовым центром.



Как сообщалось ранее, на прошлой неделе власти Гонконга официально отозвали скандальный закон об экстрадиции. Тем не менее ситуация в городе остается напряженной.

В августе Китай прекратил выдавать индивидуальные разрешения на поездки в Тайвань, поскольку возросла напряженность в отношениях с самоуправляемым островом, который рассматривается Пекином как непокорная провинция.

Однако авиакомпании смогли в III квартале увеличить прибыль в годовом выражении. Этому способствовала, в частности, отмена платы за развитие аэропортов гражданской авиации, считают аналитики. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, у China Southern выросла на 17,2% до 2,4 млрд юаней ($340 млн), у China Eastern - на 9,8% до 2,4 млрд юаней. Прибыль Air China увеличилась на 4,4% до 3,6 млрд юаней.

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