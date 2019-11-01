Работники горнодобывающей компании в августе прошлого года запечатлели серию мощных взрывов на бентонитовых рудниках (месторождение бентонитовой глины), в окрестности города Ловелл (округ Биг-Хорн, штат Вайоминг, США).

В коротком сюжете запечатлена взрывная волна, когда каждое устройство детонирует в определенный момент времени, чтобы создать впечатление, что взрывы были синхронизированы, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По информации издания Тhе Dаily Маil, недавно обратившего внимание на видеоролик, проведение подрыва потребовало двух дней подготовки, в течение которых было пробурено 280 отверстий в земле.

"Мы добывали бентонит, из которого производят большое количество предметов из домашнего обихода.

После того, как минерал был извлечен, мы вернули всю землю на место.

Я взялся за эту работу по прихоти и узнал много чего интересного.

Моя обычная работа проходит на нефтяных вышках, но я не мог упустить шанс получить такую весёлую работу", - прокомментировал сюжет собеседник британского издания.



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