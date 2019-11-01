В ереванском зоопарке разыгралась трагедия.

Накануне армянские СМИ сообщили, что собаки загрызли трех кенгуру. Об этом рассказал главный ветеринар зоопарка Арутюн Ованнисян, передает Day.Az.

Инцидент произошел рано утром. Три уличные собаки средних размеров напали на кенгуру и загрызли их до смерти.

"Охранники не успели предпринять каких-либо действий. Собаки на данный момент находятся в зоопарке", - отметил Ованнисян.

Ранее сообщалось, что охранники ликвидировали одну из бездомных бродяг, однако директор зоопарка Рубен Хачатрян эту информацию уже опроверг.

Неприятности буквально преследуют Ереванский зоопарк в последнее время. В 2018 году парк потерял, по разным причинам, зебру, медведя, крокодила, безоарового козла и тигра. 29 апреля не стало еще одного тигра по кличке Бинго. В связи с этим мэрия создала общественную группу по контролю за деятельностью зоопарка, а также Совет по его управлению.

Пока общественная группа не выступала с каким-либо заявлением, но животные продолжают гибнуть.

В пятницу, как сообщают армянские СМИ, стая собак загрызла в зоопарке Еревана трех муфлонов. Собаки пробрались на территорию парка сегодня в 6 утра. В зоопарке считают, в парк пробрались те же собаки, которые вчера загрызли трех кенгуру.

Руководство зоопарка обратилось в мэрию Еревана и правоохранительные органы с просьбой решить проблему.

На фоне скандала с гибелью животных директор зоопарка Рубен Хачатрян объявил о своей отставке. До этого заместитель мэра Еревана Тигран Вирабян предложил директору написать заявление об уходе из-за периодически возникающих проблем в управлении зоопарком. Предложение было принято Хачатряном, запись об этом он опубликовал на своей странице в Facebook.

Хачатрян не исключил роль человеческого фактора в произошедшем, однако не предоставил дополнительных комментариев.

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