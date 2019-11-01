Террористическая группировка "Исламское государство" "парализована" в Сирии и Ираке и пытается перебросить своих боевиков в Афганистан. Об этом заявил вице-президент Ирана Эсхак Джахангири после объявленной США ликвидации главаря террористов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По-видимому, группировка ИГ, парализованная в Ираке и Сирии, пытается перебросить свои силы в Афганистан", - сказал иранский политик на встрече с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой.

По словам Джахангири, чьи слова опубликованы информационным порталом правительства Ирана, ИГ пытается расширить свою деятельность в восточной части Афганистана, чему необходимо помешать.



Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ подтвердила ликвидацию своего главаря.



30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın