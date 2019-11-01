В Словакии в пятницу вступило в силу постановление минсельхоза и развития села о запрете использования в цирковых представлениях всех зверей, кроме собак, кошек и домашних хорьков. Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции представитель общественной организации "Свобода зверей" Сильвия Чанёва, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы благодарим всех, кто поддержал нас, за сотни протестных акций и 54 тысячи подписей под петицией, благодарим политиков за то, что нас услышали. Запрет цирков - это наш совместный успех", - сказала Чанёва, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.



Согласно данному постановлению, подготовленному экспертами министерства сельского хозяйства и развития села, контроль за его реализацией возложен на ветеринарных инспекторов. Нарушителям грозит денежный штраф в размере до 20 тысяч евро.



30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın