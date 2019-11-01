Власти Ирландии обвинили в непредумышленном убийстве жителя Северной Ирландии 23-летнего Имона Харрисона, возможно, причастного к гибели 39 мигрантов в фургоне грузовика в Англии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Погибших первоначально назвали гражданами Китая, однако 26 октября вьетнамская диаспора в Британии заявила, что среди погибших были граждане Вьетнама. По подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика - 25-летний Морис (Мо) Робинсон из Северной Ирландии. Позже трое задержанных были отпущены под залог. Судебные слушания по делу Робинсона начнутся 25 ноября.

Харрисон был задержан по выданному британскими властями европейскому ордеру в Дублине утром 1 ноября и в этот же день предстал перед судом. Представитель полиции заявил на слушаниях, что против подсудимого выдвинуто обвинение по 41 пункту, в частности Харрисон обвиняется в 39 случаях непредумышленных убийств, сговоре с целью незаконного перемещения людей и сговоре с целью содействия нелегальной миграции.

Согласно материалам дела, британские власти считают, что именно Харрисон доставил фургон, в котором впоследствии нашли тела погибших, в бельгийский Зебрюгге перед отправкой его в Британию. Судья Высокого суда Ирландии Дональд Бинчи по завершении кратких предварительных слушаний постановил оставить обвиняемого под стражей до начала рассмотрения дела по существу 11 ноября.



30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın