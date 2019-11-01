Самолет Sukhoi Superjet 100 с отказавшим левым двигателем благополучно приземлился в Тюмени. Об этом сообщили в авиакомпании "Ямал", которой принадлежит лайнер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа, представитель перевозчика подчеркнул, что никто не пострадал.

Воздушное судно должно было следовать рейсом Тюмень - Санкт-Петербург.

Экипаж при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины, отказал левый двигатель. Командир принял решение выработать топливо и приземлиться в аэропорту вылета.

В "Ямале" уточнили, что причиной ЧП стало попадание птицы.

Отмечается, что пассажиров доставят в Санкт-Петербург резервным бортом. Если ждать придется более двух часов, то им предоставят гостиницу и окажут все полагающиеся услуги.

Представитель департамента здравоохранения региона сообщил РИА Новости, что в аэропорт направили восемь бригад скорой помощи и две бригады центра медицины катастроф.

На месте также находятся 39 спасателей и 14 единиц техники, готовых к реагированию, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.

В пресс-службе СК на транспорте в Уральском федеральном округе сообщили, что по факту экстренной посадки проведут проверку.



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