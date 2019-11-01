https://news.day.az/world/1171742.html ВТО разрешила ввести Китаю ответные меры против США
Организация поясняет, что объем ответных мер соответствует ущербу Китая от пошлин США.
ВТО разрешила ввести Китаю ответные меры против США
Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Китаю ввести ответные меры против США в сумме, не превышающей 3,579 миллиарда долларов ежегодно. Об этом говорится в сообщении ВТО, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Китай может требовать разрешения от Органа по урегулированию споров (DSB) о прекращении уступок или других обязательств на уровне, не превышающем 3,579 миллиарда долларов ежегодно", - говорится в сообщении.
Организация поясняет, что объем ответных мер соответствует ущербу Китая от пошлин США.
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