Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Китаю ввести ответные меры против США в сумме, не превышающей 3,579 миллиарда долларов ежегодно. Об этом говорится в сообщении ВТО, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Китай может требовать разрешения от Органа по урегулированию споров (DSB) о прекращении уступок или других обязательств на уровне, не превышающем 3,579 миллиарда долларов ежегодно", - говорится в сообщении.

Организация поясняет, что объем ответных мер соответствует ущербу Китая от пошлин США.



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