В бразильском городе Лондрина, штат Парана, 61-летняя женщина родила первенца с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщает газета Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ана Мария Понтело Морейра (Ana Maria Pontelo Moreira) родила сына по имени Ян (Ian) с помощью кесарева сечения. Вес новорожденного составлял 3,4 килограмма.

"Я надеюсь, что моя история вдохновит людей, - признается бразильянка. - Я знаю, что некоторые пожилые женщины мечтают стать матерями, но боятся. Свою мечту я исполнила".

В 2014 году Морейра рассталась с супругом. Женщина призналась, что до развода с мужем она стояла в очереди на усыновление ребенка. "Я начала процедуру искусственного оплодотворения, поскольку осталась без партнера, - отметила она. - Беременность прошла спокойно, меня тревожил только позвоночник. Но я лечилась у ортопеда и физиотерапевта, а также занималась пилатесом".

При ЭКО использовались донорские яйцеклетка и сперма, которые подходили бразильянке на основе анализов. "Во время терапии мне приходилось принимать гормоны. Лечение оказалось не из дешевых, да и были те, кто не верил в меня, - заключила новоиспеченная мать. - Но теперь я очень счастлива".

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