Диджей опубликовал снимки со свадьбы, на которых одна из гостей целуется с разными мужчинами. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Фотографии из фотобудки, опубликованная на Reddit

Девушка пришла на церемонию с парнем. Во время празднования они вместе сфотографировались в фотобудке. Однако затем гостья зашла туда с другим мужчиной и сделала несколько снимков, обнимаясь и целуясь с ним. Позднее выяснилось, что его жена и дети тоже присутствовали на мероприятии.

История вызвала бурную реакцию пользователей Reddit. Многие из них пожалели мужчину и женщину, обманутых неверными партнерами.

"На глазах у собственных детей. Ужасно!" - написал один из комментаторов.

"Эти люди - просто мусор", - добавил другой.

Позднее портал заблокировал этот пост.

В какой стране произошел инцидент, не уточняется.



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