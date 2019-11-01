Девушку уличили в измене из-за фотографий на свадьбе
Диджей опубликовал снимки со свадьбы, на которых одна из гостей целуется с разными мужчинами. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Фотографии из фотобудки, опубликованная на Reddit
Девушка пришла на церемонию с парнем. Во время празднования они вместе сфотографировались в фотобудке. Однако затем гостья зашла туда с другим мужчиной и сделала несколько снимков, обнимаясь и целуясь с ним. Позднее выяснилось, что его жена и дети тоже присутствовали на мероприятии.
История вызвала бурную реакцию пользователей Reddit. Многие из них пожалели мужчину и женщину, обманутых неверными партнерами.
"На глазах у собственных детей. Ужасно!" - написал один из комментаторов.
"Эти люди - просто мусор", - добавил другой.
Позднее портал заблокировал этот пост.
В какой стране произошел инцидент, не уточняется.
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