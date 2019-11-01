https://news.day.az/world/1171748.html Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии
Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии
Завершилось первое четырехчасовое патрулирование границы Сирии российскими и турецкими военными. Об этом сообщили РИА Новости в минобороны России, передает Day.Az.
Совместное патрулирование Россия и Турция прошло на дистанции более 100 км в западном направлении от таможенного перехода Дербесия.
Российско-турецкий патруль осмотрели обстановку в регионе и в некоторых крупных населенных пунктах.
По данным ведомства, в состав патруля вошли бронированные автомобили "Тигр", "Тайфун" военной полиции России и бронеавтомобили "Kirpi" ("Еж") турецкой пограничной службы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре