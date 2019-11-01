https://news.day.az/world/1171770.html США и Китай согласовали основные пункты торгового соглашения
США и Китай согласовали основные пункты торгового соглашения
Китай и США в ходе телефонных переговоров в пятницу договорились по основным вопросам торгового соглашения.
Телефонный разговор провели курирующий переговоры с китайской стороны вице-премьер Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Стороны провели "серьезные и конструктивные" обсуждения по "ключевым" торговым вопросам, а также договорились о следующих консультациях, говорится в сообщении.
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