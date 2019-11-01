Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело дело на мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Начать расследование по подозрению в злоупотреблении властью потребовал Высший антикоррупционный суд. НАБУ внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований.

"По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается", - говорится в сообщении бюро.

Ранее депутаты Киевского городского совета заподозрили Кличко в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста. В жалобе сообщается, что Кличко вместе с членами городской администрации и должностными лицами предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" могли использовать бюджетные средства в завышенных размерах.

Кроме того, депутаты подозревают мэра в содействии незаконному обогащению частных лиц за счет казны столицы в особо крупных размерах.

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