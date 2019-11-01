https://news.day.az/world/1171777.html В Чернобыле поставлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения
В Чернобыле поставлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения
Чернобыльскую зону отчуждения за 10 месяцев этого года посетило 107,6 тыс. человек, что на 74,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Это новый рекорд,сообщило Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения в пятницу.
Больше всего посетителей приезжают из-за границы - почти 80%.
Страны-рекордсмены: Великобритания - 15738, Польша - 9378, Германия - 7826, США - 5580, Чехия - 4063 туриста. Украинцев среди гостей зоны 22468 человек
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре