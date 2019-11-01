В Белом доме приготовились к импичменту Трампа
В Белом доме готовы к тому, что американский президент Дональд Трамп покинет свой пост досрочно.
Об этом рассказала The Hill пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По ее словам, администрация уже готова к тому, что в США может произойти импичмент. Хотя, она призналась, что не считает главу государства виновным.
"Этот телефонный звонок с иностранным лидером (президентом Украины Владимиром Зеленским) был обычным", - добавила Гришэм.
Пресс-секретарь рассказала, что председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы будут голосовать за импичмент Трампа.
Гришэм уточнила, что судьба Трампа пока неизвестна, однако исход может быть любым.
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