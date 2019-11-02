Президент США Дональд Трамп намеревается прочитать стенограмму беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в прямом эфире.

Об этом сообщает Washington Examiner, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я сяду - возможно, это будет "беседа у камина" в прямом эфире по телевидению - и прочту стенограмму разговора, потому что люди должны услышать это", - сказал американский лидер. Он добавил, что обвинения и начало процедуры импичмента вследствие этого разговора создает ужасный прецедент для других президентов.

"Беседы у камина" - обращения президента США Франклина Рузвельта во время Великой депрессии (экономический кризис 1929-1939 годов). В своих речах Рузвельт разъяснял американцам суть принимаемых для борьбы с кризисом мер.

В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Дональд Трамп якобы пытался оказать на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот помог ему избраться на второй срок. По некоторым сведениям, президент США давил на украинского лидера в июльском телефонном разговоре, требуя от него начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи. На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента, а Трамп, в свою очередь, распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил украинскому коллеге каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

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