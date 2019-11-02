https://news.day.az/world/1171786.html Театр сатиры прокомментировал новости о сердце Ширвиндта
Театр сатиры прокомментировал новости о сердце Ширвиндта
Директор Московского академического театра сатиры Мамед Агаев опроверг появившуюся ранее в некоторых СМИ информацию о том, что художественный руководитель театра Александр Ширвиндт перенес операцию на сердце.
Он заверил, что с Александром Анатольевичем, которому в июле исполнилось 85 лет, "все хорошо", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Никаких операций не было - просто он несколько раз проходил плановое исследование в поликлинике, как это и полагается в этом возрасте", - пояснил Агаев в комментарии РИА Новости.
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