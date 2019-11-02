https://news.day.az/world/1171788.html В Турции ликвидировали террориста из «серого списка»
В Турции ликвидировали террориста из «серого списка»
Силы безопасности Турции в рамках антитеррористической операции ликвидировали в провинции Ван члена сепаратистской террористической организации РПК Мухаджира Думана, известного под кодовым позывным "Каркер".
Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении МВД страны.
Думан числился в так называемом "сером списке" разыскиваемых террористов МВД Турции.
Согласно информации, в ходе спецоперации помимо Думана был уничтожен еще один боевик.
За помощь в поимке террориста властями было назначено вознаграждение в размере 300 тысяч турецких лир.
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