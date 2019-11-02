Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в пятницу вечером еще три ракеты по территории Израиля, одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это второй ракетный обстрел еврейского государства за вечер пятницы, в предыдущий раз радикалы осуществили семь запусков, все они были перехвачены.

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