https://news.day.az/world/1171789.html Сектор Газа выпустил 10 ракет по Израилю
Сектор Газа выпустил 10 ракет по Израилю
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в пятницу вечером еще три ракеты по территории Израиля, одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Это второй ракетный обстрел еврейского государства за вечер пятницы, в предыдущий раз радикалы осуществили семь запусков, все они были перехвачены.
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