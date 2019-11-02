В Средиземном море, у побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался у побережья провинции Мугла. Очаг залегал на глубине 6,46 километра.

Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın