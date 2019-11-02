https://news.day.az/world/1171790.html У побережья Турции произошло землетрясение
У побережья Турции произошло землетрясение
В Средиземном море, у побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался у побережья провинции Мугла. Очаг залегал на глубине 6,46 километра.
Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре