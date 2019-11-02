Глава российского МИД Сергей Лавровназвал лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади "порождением США".

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Лавров в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".

"Министерство обороны России уже сделало комментарий по Аль-Багдади. Мы хотим получить дополнительную информацию. Все было торжественно и в ликующем стиле объявлено, но наши военные пока изучают дополнительно факты - многое из того, что было произнесено США, они пока подтвердить не могут", - заявил Лавров.

Министр добавил, что "уничтожение террористов, если оно действительно состоялось - ведь Аль-Багдади уже объявляли убитым многократно - это, наверное, позитивный шаг, учитывая его вредоносную роль в формировании "Исламского государства" и в попытке создать халифат".

В то же время он напомнил, что Аль-Багдади "является - являлся, если он уже мертв - порождением Соединенных Штатов".

"ИГИЛ как таковая возникла после незаконного вторжения в Ирак, развала иракского государства и выпуска из тюрем экстремистов, которые американцами там содержались, а потом были отпущены на волю. Поэтому в известной степени американцы ликвидировали того, кого сами породили, если это состоялось на самом деле", - сказал Лавров.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации Аль-Багдади. По словам главы Белого дома, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

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