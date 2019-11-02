Москва не отказывается от диалога с Вашингтоном по новым вооружениям, которые анонсировал президент России Владимир Путин в 2018 году.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В целом мы не отказываемся от разговора по новым видам вооружений, по новым военным технологиям, включая те, которые были анонсированы президентом России Владимиром Путиным в 2018 году в послании Федеральному собранию, - сказал министр. - Нас обвиняют, что мы что-то скрываем. Мы не скрываем, а предлагаем в рамках общего большого разговора обо всех аспектах стратегической стабильности говорить и об этом. Это очень четкая позиция, которая доведена до американцев". "Вразумительной реакции пока нет", - отметил он.

Как сообщил Лавров, американская сторона настаивает на привлечении Китая к подобным консультациям. "Если китайцы согласятся, будем только рады расширить формат наших консультаций и переговоров. Тогда, правда, возникает вопрос: а как быть с Великобританией и Францией? И это только официальные ядерные державы", - указал глава МИД РФ.

Министр добавил, что Москва не собирается уговаривать Пекин присоединяться к этому диалогу: "Китайские партнеры нам сказали, что их структура стратегических ядерных сил коренным образом отличается от нашей и американской. Это правда. И они не собираются подключаться к переговорам на данном этапе. Вот и все. Мы уважаем эту позицию".

В послании Федеральному собранию в марте 2018 года президент России Владимир Путин сообщил о разработке в стране целого ряда новейших образцов вооружений, которые способны эффективно преодолевать существующие системы противодействия, в том числе развертываемые США системы противоракетной обороны (ПРО) наземного и морского базирования.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın