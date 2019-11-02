Госдеп США опубликовал отчет, в котором сказано, что в 2018 году в мире совершили более 8 тысяч терактов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в документе.

Как отмечается, теракты зафиксированы были в 84 странах. При этом около 85% инцидентов произошло на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Африке. В частности, теракты часто совершали в Афганистане, Сирии и Индии.

Также в отчете подчеркивается, что в результате действий террористов в 2018 году погибли почти 39 тысяч человек.

Стоит отметить, что в 2018 году в мире зарегистрировали на 500 терактов больше, чем в 2018 году.

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