https://news.day.az/world/1171798.html Трамп вычислил нового главаря "ИГ"
Трамп вычислил нового главаря "ИГ"
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США вычислили преемника главы террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
Об этом он написал в Twitter, передает Day.Az.
Он обвинил, что после ликвидации аль-Багдади у группировки появился новых лидер, но США о нем знают.
Кроме того, Трамп признался, что американская сторона наблюдает за ним и изучает.
Стоит отметить, что Трамп не уточнил, кто именно занял место главаря ИГ.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре