Американский президент Дональд Трамп заявил, что США вычислили преемника главы террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом он написал в Twitter, передает Day.Az.

Он обвинил, что после ликвидации аль-Багдади у группировки появился новых лидер, но США о нем знают.

Кроме того, Трамп признался, что американская сторона наблюдает за ним и изучает.

Стоит отметить, что Трамп не уточнил, кто именно занял место главаря ИГ.

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