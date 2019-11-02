В начале 2019 г. в еще одном индийском мегаполисе - десятимиллионном Ченнаи - закончилась вода. Столица южного штата Тамилнад почти полностью зависит от муссонных дождей, так как благодаря им заполняются водные резервуары города. В этом году сезон дождей задержался и был как никогда коротким.

Ченнаи далеко не единственный засушливый мегаполис Индии. Регулярно с дефицитом воды сталкиваются такие крупные города, как Мумбаи, Бангалор и Хайдарабад. Сельские общины страны также страдают от острой нехватки воды. Их благополучие целиком зависит урожая сельскохозяйственных культур, а основной причиной самоубийств фермеров в аграрных штатах, согласно статистике, является потеря доступа к источникам воды. Дефицит воды, по мнению экономистов, крайне негативно отражается на промышленности, сдерживает темпы роста всей экономики, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В последние два десятилетия опреснение воды стало основным решением проблемы нехватки воды в Израиле. Ограниченные природные источники воды в еврейском государстве почти полностью высохли в начале 2000-х гг., что привело к острейшему дефициту воды. В связи с этим израильское правительство предприняло несколько чрезвычайных шагов: с 2003 по 2015 гг. было построено пять новых опреснительных заводов в Средиземном море. Все они сегодня подключены к национальной системе водоснабжения, в результате чего более 50% воды, потребляемой в Израиле для всех целей, и более 75% питьевой воды - опресненная вода из Средиземного моря, отмечает The National Interest.

Премьер-министр Нарендра Моди поставил перед собой амбициозную цель обеспечить к 2024 г. все домохозяйства водопроводной водой. Для реализации этого проекта правительство Моди решило, во-первых, объединить четыре министерства, занимающихся вопросами управления водными ресурсами, в одно суперминистерство под названием "Джал Шакти" (энергия воды), для того чтобы уменьшить бюрократические проволочки и оптимизировать усилия правительства.

Национальный институт преобразования Индии запустил также сводный индекс управления водными ресурсами и комплексную систему отслеживания уровней воды. Кроме того, Моди назначил около двухсот пятидесяти государственных представителей в испытывающих нехватку воды сельских общинах Индии для наблюдения за проведением реформ на местах.

Решение проблемы нехватки воды, безусловно, требует скоординированных усилий со стороны правительства, частного бизнеса и потребителя. Однако опреснение не может быть успешным для трубопроводного водоснабжения без улучшения ситуации с рациональным использованием воды и решения проблемы энергоемкости процесса.

Израиль также дает прекрасный пример вторичного использования сточных вод. Почти 90% его сточных вод очищается и повторно используется, главным образом для сельскохозяйственных целей. Учитывая важность и постоянное развитие технологий очистки сточных вод и ирригации на водном рынке Израиля, растущая добавленная стоимость водно-технических решений имеет большое значение для предотвращения нового масштабного водного кризиса.

В Индии жизнь фермеров влияет на результаты выборов, показатели фондового рынка и экономику в целом. Отсутствие муссона сказывается на урожае, толкает мелких фермеров в долги и самоубийству. Внедрение простого капельного орошения может спасти жизни сотни тысяч людей.

Сегодня в Индии перерабатывается лишь 30% сточных вод, но правительство Моди поставила задачу значительно увеличить эту цифру в ближайшие годы. Такие секторы, как энергетика, текстильная промышленность, красильные установки, кожевенное производство и нефтеперерабатывающие заводы, имеют огромный потенциал для переработки и повторного использования сточных вод.

Промышленные предприятия могут сократить потребление пресной воды за счет рециркуляции сточных вод, тем самым облегчая нагрузку на муниципалитеты. Последние выигрывают от продажи очищенных сточных вод промышленным предприятиям, так как полученные средства помогают компенсировать капитальные затраты. Традиционные источники питьевой воды, такие как реки и озера, могут быть сохранены от загрязнения, поскольку сточные воды будут сбрасываться после надлежащей очистки.

Реки текут через международные и административные границы, а это ведет к трансграничным спорам в Израиле и внутригосударственным в Индии.

Конфликты по поводу доступа к воде и прав на воду характеризуют отношения между Израилем и его соседями на протяжении многих лет, так как в регионе постоянно сокращается доступность воды. В то время как водораспределение является центральным источником разногласий и напряженности, переговоры, ориентированные на поиск решений этих вопросов, также играют решающую роль в региональном сотрудничестве и сдерживании конфликтов. В последние годы региональное сотрудничество в этой области посадило Израиль, Иорданию и Палестинскую администрацию за стол переговоров.

Нехватка воды и зависимость от нескольких источников постоянно приводят к конфликтам между регионами и штатами внутри Индии. Предложения о соединении рек не привели пока ни к каким конкретным действиям. Учитывая это, водные технологии могут выступить в качестве катализатора мира.

Руководители индийских штатов выражают свою заинтересованность в партнерстве с Израилем в водном вопросе. Йог Адитьянат из Уттар-Прадеша недавно заявил, что "израильская помощь может увеличить доступность воды в регионе Бунделкханд, поскольку оба имеют схожие географические и климатические условия". Главный министр южного штата Андхра-Прадеш Джаган Мохан Редди недавно посетил опреснительную установку в Хадере. На сегодняшний день Израиль участвует в 32 водных проектах в тринадцати штатах Индии.

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