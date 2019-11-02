https://news.day.az/world/1171891.html Американский сыр впервые назвали лучшим в мире
Американский сыр впервые назвали лучшим в мире
Американский сыр Rogue River Blue, произведенный на ферме штата Орегон, признали лучшим в мире на международном фестивале World Cheese Awards в итальянском Бергамо. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNN.
В общей сложности на мероприятии было представлено 3,804 видов сыров из 42 стран мира.
Второе место в конкурсе занял британский чеддер. Далее - испанский Torta del Casar DOP Virgen Del Prado.
Французский Epoisses, созданный в Бургундии оказался лишь на восьмой позиции. На этой же строчке оказался швейцарский сыр Gruyere.
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