Американский сыр Rogue River Blue, произведенный на ферме штата Орегон, признали лучшим в мире на международном фестивале World Cheese Awards в итальянском Бергамо. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNN.

В общей сложности на мероприятии было представлено 3,804 видов сыров из 42 стран мира.

Второе место в конкурсе занял британский чеддер. Далее - испанский Torta del Casar DOP Virgen Del Prado.

Французский Epoisses, созданный в Бургундии оказался лишь на восьмой позиции. На этой же строчке оказался швейцарский сыр Gruyere.

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