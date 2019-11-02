В Шри-Ланке местные жители запечатлели слона, который лежит на земле. Его под дождем накрывают местные жители из соседнего города Сигирии. По данным издания Dailymail, на кадрах запечатлен слон мужского пола по имени Канакота, ему было 18 лет, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Животное перевозило туристов со скованными ногами по сафари в знойную жару. В день смерти Канакота перенес на себе три группы отдыхающих. В какой-то момент он рухнул от истощения прямо под туристом.

Как пишет издание, Канакота был ранен быком - металлическим стержнем с острым шипом на конце, который используется мачо (дрессировщиками слонов) для контроля над животными.

Приблизительно за £ 23 ($ 30) каждый, туристы отправляются в древнюю каменную крепость в Сигирии в путешествие. Путь может занять до часа.

Известно также, что Канакота принимал участие в параде днем ​​ранее. На подобных парадах животные одеты в сложные костюмы, так как они созданы для того, чтобы нести тяжелые грузы и ходить по оживленным дорогам. При этом создается большая нагрузка на ноги.

Было начато расследование причин смерти слона.

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