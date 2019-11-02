В США 18-летнего Николаса Годфри из Флориды арестовали за попытку нанять киллера, чтобы расстрелять сотрудников своей школы. Об этом сообщает Fox 13, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Юноша использовал аккаунт под названием "fivayfanclub" ("Фан-клуб Фивей"; Фивей - школа, в которой учился Годфри) в Instagram, через который он отправлял сообщения радикального характера другому ученику школы.

"Мне нужен парень, который сможет кое-кого убить", - написал Годфри.

При этом злоумышленник предложил собеседнику $100 тыс., если тот согласится убить сотрудника учреждения.

"Без шуток, я хочу, чтобы он был устранен как можно скорее", - подчеркнул Годфри.

Юношу арестовали за по обвинению в планировании убийства.

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