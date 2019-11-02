Пилот посадил за штурвал самолета свою знакомую - ВИДЕО
В Сети появилось видео, как пилот учит свою знакомую управлять самолетом.
По предварительным данным портала News.ykt.ru, воздушное судно принадлежит авиакомпании "Ираэро". Самолет выполнял рейс Якутск-Батагай, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
На ролике слышно, как пилот дает команды "стажеру": "Обратно, а теперь вправо. Теперь можно влево. Обратно теперь крути!". По осторожным движениям девушки становится понятно, что она впервые села за штурвал.
Сама девушка ранее разместила фото- и видеоматериалы на своих страницах в соцсетях. Однако позже удалила аккаунты.
Пресс-служба авиакомпании сообщила, что сейчас по факту размещения материалов проводится проверка. При этом там засомневались, что инцидент как-то связан с "Ираэро".
"Есть сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании в сфере пассажирских перевозок", - сообщили в пресс-службе.
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