Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Дорогая Грета, было бы замечательно видеть тебя в Мадриде. Ты проделала долгий путь... Мы бы хотели помочь тебе пересечь Атлантику. Мы готовы связаться (с тобой), чтобы сделать это возможным", - написала Рибера в Twitter.

Ранее Тунберг, которая сейчас находится в США, написала в Twitter, что нуждается в помощи, чтобы пересечь океан в ноябре и посетить климатический форум в Мадриде. "Оказывается, что я проехала полмира не в том направлении", - написала 16-летняя активистка.

В среду президент Чили Себастьян Пиньера на фоне массовых протестов заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в его стране в ноябре и декабре. Испания заявила о готовности принять климатический саммит в Мадриде, в ООН приняли это предложение.

В августе, чтобы принять участие в саммите ООН по изменению климата в США и Чили, Тунберг пересекла океан с экипажем яхты, оборудованной солнечными батареями и подводными турбинами, которые вырабатывают электроэнергию. Активистка намеренно выбрала морской путь, чтобы не лететь на самолете и свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.

Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Тунберг также выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.

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