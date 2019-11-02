Министр энергетики США Рик Перри отказался давать показания закрытом режиме конгрессменам, которые занимаются процедурой импичмента. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Шайлин Хайнс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, конгрессмены имеют право направить приглашение для участия в открытом слушании, если комитет будет заинтересован в проведении серьезного разбирательства в присутствии адвоката из министерства и простых американцев.

Согласно расписанию, Перри должен выступить на слушаниях в Конгрессе США за закрытыми дверями 6 ноября.

На допрос также должны явиться исполняющий обязанности директора Управления по вопросам управления и бюджета Рассел Воут, советник в Госдепартаменте США Ульрих Брехбул, а также исполняющий обязанности заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

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