https://news.day.az/world/1171975.html Боевики обстреляли жилой квартал Алеппо
Боевики обстреляли жилой квартал Алеппо
Террористы выпустили две ракеты по кварталу Аль-Нил в сирийском Алеппо, ранения получил один мирный житель, сообщает сирийское национальное агентство САНА, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Женщина получила ранения в результате обстрела террористическими группировками двумя ракетами квартала Аль-Ниль в городе Алеппо", - пишет агентство.
После освобождения города Алеппо в 2016 году отряды радикальных группировок закрепились в деревнях на западе и северо-западе от Алеппо. Откуда периодически ведут хаотичный обстрел жилых кварталов города.
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