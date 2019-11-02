Террористы выпустили две ракеты по кварталу Аль-Нил в сирийском Алеппо, ранения получил один мирный житель, сообщает сирийское национальное агентство САНА, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Женщина получила ранения в результате обстрела террористическими группировками двумя ракетами квартала Аль-Ниль в городе Алеппо", - пишет агентство.

После освобождения города Алеппо в 2016 году отряды радикальных группировок закрепились в деревнях на западе и северо-западе от Алеппо. Откуда периодически ведут хаотичный обстрел жилых кварталов города.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın