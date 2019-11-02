Полиция в штате Флорида задержала 18-летнего юношу за попытку нанять в Instagram киллера для убийства сотрудника школы, сообщает газета Bradenton Herald, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Полиция округа Паско сообщила, что учащийся школы Фивей (Fivay) Николас Годфри воспользовался аккаунтом в Instagram под названием "фан-клуб Фивей", чтобы отправить сообщения другому школьнику.
 
"Мне нужен человек, который мог бы убить кое-кого... Без шуток, мне нужно устранить его как можно скорее", - написал Годфри, предложив заплатить за убийство сотрудника школы 100 тысяч долларов.
 
Полиция вычислила, где живет Годфри, узнав его IP-адрес через аккаунт в соцсети. Годфри признался, что отправил сообщение, но заявил, что сделал это в шутку. Юношу задержали по обвинению в подстрекательстве к убийству.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın