https://news.day.az/world/1171976.html Во Флориде задержали школьника за попытку нанять киллера в Instagram
Во Флориде задержали школьника за попытку нанять киллера в Instagram
Полиция в штате Флорида задержала 18-летнего юношу за попытку нанять в Instagram киллера для убийства сотрудника школы, сообщает газета Bradenton Herald, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Полиция округа Паско сообщила, что учащийся школы Фивей (Fivay) Николас Годфри воспользовался аккаунтом в Instagram под названием "фан-клуб Фивей", чтобы отправить сообщения другому школьнику.
"Мне нужен человек, который мог бы убить кое-кого... Без шуток, мне нужно устранить его как можно скорее", - написал Годфри, предложив заплатить за убийство сотрудника школы 100 тысяч долларов.
Полиция вычислила, где живет Годфри, узнав его IP-адрес через аккаунт в соцсети. Годфри признался, что отправил сообщение, но заявил, что сделал это в шутку. Юношу задержали по обвинению в подстрекательстве к убийству.
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