https://news.day.az/world/1171984.html Девять детей погибли при взрыве в Афганистане
Девять детей погибли при взрыве в Афганистане
По меньшей мере девять школьников погибли в результате взрыва, произошедшего в субботу в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство Pajhwok, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, взрыв прогремел, когда дети шли в школу.
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