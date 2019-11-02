По меньшей мере девять школьников погибли в результате взрыва, произошедшего в субботу в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство Pajhwok, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, взрыв прогремел, когда дети шли в школу.

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