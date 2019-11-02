Правительство Великобритании ввело мораторий на разработку месторождения сланцевого газа в Ланкашире (северо-запад Англии), сообщает в субботу, 2 ноября, AFP, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Решение учитывает рекомендации Управления по нефти и газу Великобритании, согласно которому добыча углеводородов с площадки методом фрекинга угрожает "неприемлемыми последствиями" местному населению, в частности может вызвать землетрясения, интенсивность которых трудно поддается прогнозированию. "По этой причине я пришла к выводу, что мы должны ввести мораторий на фрекинг в Англии с его немедленным вступлением [2 ноября] в силу", - сказала британский министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Андреа Ледсом.

Агентство отмечает, что число противников добычи сланцевого газа в Великобритании с 2013 по 2019 год выросло с 21 до 40 процентов. AFP пишет, что разработка месторождения в Ланкашире сталкивалась с протестом местного населения, и напоминает, что мораторий принят непосредственно перед предстоящими (12 декабря) выборами в парламент страны, а ранее временный запрет на добычу сланцевого газа в регионе вводился еще в ноябре 2011 года.

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