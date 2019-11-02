По меньшей мере 120 человек пострадали во время стычек демонстрантов с силовиками в районе крупнейшего порта Ирака Умм-Каср на юге страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Участники акций протеста еще в минувшую среду перекрыли дороги, ведущие в этот стратегически важный терминал, после чего все операции по отгрузке в нем были прекращены. Умм-Каср имеет важное значение для Ирака, который в значительной степени зависит от импорта продовольствия. Через него в страну поставляются зерновые, сахар и другие продукты питания и предметы первой необходимости. Из-за закрытия гавани многие международные судоходные компании были вынуждены приостановить там работу.

Как отметили в комиссии, спецподразделения МВД по борьбе с беспорядками для разгона манифестантов активно применяли слезоточивый газ, а также летальные боеприпасы. В то же время ее представители призвали протестующих придерживаться мирного характера акций и не подвергать опасности государственные объекты и имущество, что "негативно отразится на жизни самих иракцев и может причинить стране серьезный экономический ущерб".

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