"Во время операции по разгону протестов полиция применила слезоточивый газ, резиновые и пластиковые пули, чтобы остановить незаконные действия протестующих. По состоянию на 1.00 3 ноября более 200 человек задержаны за незаконные собрания, владение оружием для нападения, преступное нанесение ущерба и покрывание лица во время незаконных собраний. Помимо этого, сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью задержала вчера 4 мужчин и одну женщину за хранение оружия для нападения", - отмечается в заявлении полиции.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли 188 бутылок с зажигательной смесью, несколько телескопических дубинок и перцовые баллончики.

"Полиция решительно осуждает акты вандализма и насильственные действия участников беспорядков, которые полностью игнорируют закон и порядок. Продолжающийся вандализм серьезно влияет на общественный порядок и повседневную жизнь людей. Полиция вновь повторяет, что проявление насилия недопустимо. Полиция будет и впредь принимать решительные правоприменительные меры для обеспечения общественной безопасности в городе и привлечения всех правонарушителей к ответственности", - подчеркивается в заявлении.

В субботу более 100 кандидатов в окружной совет Гонконга от демократической партии устроили встречу с электоратом в парке Виктория. Люди вышли на улицы и в других районах. Протестующие устраивали поджоги и бросали в полицейских коктейли Молотова. Полиция отвечала водометами и слезоточивым газом. По последним данным, пострадали по меньшей мере 17 человек.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.