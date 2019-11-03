Музыканту Стивену Моррису вернули оставленную им в лондонской электричке антикварную скрипку стоимостью более 250 тысяч фунтов стерлингов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Скрипач сел в поезд на вокзале Виктория 22 октября вечером, положив инструмент на багажную полку, а выходя на своей остановке, он забыл взять его с собой, передает ТАСС. Поняв, что инструмент остался в поезде, Стивен Моррис попросил о помощи в поисках скрипки через местные СМИ.

Полиция опубликовала кадры с камер наблюдения, на которых было видно, что некий человек забирает инструмент. Позже Моррису написал в Twitter незнакомец с предложением встретиться на автостоянке. На месте предполагаемой встречи на всякий случай дежурили полицейские в штатском. Вскоре к музыканту подошел молодой человек, который просто пожал владельцу инструмента руку и вернул скрипку в целости и сохранности, сообщает телеканал "Россия 24".

Уникальная скрипка была изготовлена в 1709 году мастером Давидом Текклером. Рассказывая в интервью о драгоценном инструменте, музыкант признался, что крайне расстроен его утратой. По его словам, он лишь временно играл на этом инструменте и хранил его, надеясь передать другим музыкантам.