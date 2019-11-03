Ранее в пресс-службе столичного управления полиции сообщили агентству о стрельбе на улице Академика Анохина. По данным правоохранителей, неизвестный стрелял по двум мужчинам. Источник РИА Новости также сообщил, что в столице ввели план "Перехват" для задержания нападавшего. Собеседник агентства отметил, что другой погибший - брат Эльджаркиева.

В январе на руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии уже совершали покушение. Тогда неизвестные обстреляли его автомобиль. В результате Эльджаркиев не пострадал, ранения получили двое находившихся в машине сотрудников полиции и один гражданский.

На следующий день один из полицейских скончался в больнице.