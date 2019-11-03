Публичное размещение акций государственной Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - говорится в релизе компании. Предложение будет состоять из продажи части акций, принадлежащих государству.

Окончательная цена и объем размещения будут объявлены по завершении формирования заявок инвесторов, букбилдинга.

"Участие в листинге доступно квалифицированным индивидуальным и институциональным инвесторам", - отмечается в сообщении.

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