https://news.day.az/world/1172096.html Более 60 турецких студентов отравились донером
Более 60 турецких студентов отравились донером
В турецкой провинции Афьонкарахисар госпитализировано 67 человек с подозрением на отравление донером, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что все они являются студентами местного университета. У отравившихся студентов наблюдались тошнота и боли в животе.
Управление сельского и лесного хозяйства провинции Афьонкарахисар взяло образцы донера. Ведется расследование инцидента.
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