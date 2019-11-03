В турецкой провинции Афьонкарахисар госпитализировано 67 человек с подозрением на отравление донером, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что все они являются студентами местного университета. У отравившихся студентов наблюдались тошнота и боли в животе.

Управление сельского и лесного хозяйства провинции Афьонкарахисар взяло образцы донера. Ведется расследование инцидента.

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