В британском Эссексе в результате въезда легкового автомобиля в помещение одного из местных пабов погиб человек, еще трое пострадали, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое, передает ТАСС. Виновник инцидента задержан, о причинах его поступка пока не сообщается.