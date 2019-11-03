https://news.day.az/world/1172103.html ЧП в Великобритании: автомобиль въехал в паб
ЧП в Великобритании: автомобиль въехал в паб
В британском Эссексе в результате въезда легкового автомобиля в помещение одного из местных пабов погиб человек, еще трое пострадали, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое, передает ТАСС. Виновник инцидента задержан, о причинах его поступка пока не сообщается.
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