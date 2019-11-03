Шторм "Амели" оставил без электричества по меньшей мере 100 тыс. домов на юго-западе Франции. Об этом в воскресенье сообщил телеканал BFM со ссылкой на поставщика электроэнергии Enedis, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает национальная метеорологическая служба Météo-France, по состоянию на утро воскресенья в 17 департаментах Франции сохраняется предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги.

Непогода уже затронула департаменты Вандея, Приморская Шаранта, Жиронда, Де-Севр, Шаранта, Ланды, Атлантические Пиренеи, Верхняя Вьенна, Алье, Канталь, Коррез, Крез, Дордонь, Пюи-де-Дом и Вьенна, в течение дня шторм придет также в департаменты Приморские Альпы и Южная Корсика.

В департаменте Вандея сильный ветер повалил несколько деревьев на железнодорожные пути, из-за чего было прервано движение поездов. Скорость ветра в департаменте Жиронда достигала минувшей ночью 45,2 м/с, что является рекордом с 1996 года. В Ницце за час выпала трехнедельная норма осадков.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın