Аномальное тепло придет в Москву в начале недели, вторник может побить почти столетний температурный рекорд, при этом в столице будут идти дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает Day.Az.

Ранее синоптики обещали приход тепла в Москву в День народного единства, сообщалось о возможных новых рекордах температуры 5 ноября.

"Речь о 5 ноября, это вторник. По прогнозу температура воздуха в этот день должна подняться до 11-13 градусов. По области это плюс 9-14. Рекорд для этого дня 10,3 в 1922 году, то есть 97 лет назад. Возможно, что в этот день состоится новый рекорд для 5 ноября", - сказал Тишковец.

Он отметил, что это считается аномально теплой погодой для первых чисел ноября, при этом без дождей не обойдется.

"Все это будет происходить при дождях разной интенсивности, то есть это не сухая и солнечная погода, а дожди. При этом это аномальное тепло, потому что это на 10 градусов выше климатической нормы для первых чисел ноября", - заявил Тишковец.

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