Российские власти не сомневались, что участок газопровода "Северный поток-2" удастся провести по территории Дании. 30 октября Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство на датском континентальном шельфе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мы не сомневались, что это будет, мы об этом ранее говорили. Мы удовлетворены, безусловно", - заявил министр энергетики РФ Александр Новак в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер уточнил, что протяженность участка составит 147 километров, а работы могут быть выполнены за 5 недель. "Компания-оператор нацелена на то, чтобы выполнить все работы в срок", - подчеркнул он.

Вопрос носил, скорее, политический характер: на Данию сильно давили США, однако, как ранее отметил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, восторжествовал здравый смысл.