В Швейцарии жестоко убили парикмахера звездного форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, передает Day.Az со ссылкой на tsn.ua.

По информации Mundo Deportivo, трагедия произошла в одном из отелей Цюриха. Тело Рикардо Маркеса Феррейры нашла горничная в пятницу, 1-го ноября.

Отмечается, что он лежал в луже крови на кровати, получив смертельное ранение ножом. По словам все той же горничной, в номере жертвы пахло алкоголем и было много крови.

Полиция уже начала расследование этого дела.

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